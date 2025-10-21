Cassano duro: “De Gea fa una papera, dorme peggio di Pizzigoni. Rocchi si dovrebbe dimettere”

L’ex calciatore Antonio Cassano ha parlato della situazione della Fiorentina nel corso dell’ultima puntata di “Viva el futbol”, queste le sue parole:

“La partita è stata una rottura di coglioni. Il Milan va in vantaggio su una papera di De Gea. Un tiro da 40 metri che rimbalza 3 volte ed entra a 1 metro e mezzo dal palo. De Gea dorme sembrava Pizzigoni. Rocchi si dovrebbe dimettere. Dice sempre basta rigorini e poi fischiano queste. Quando l’ho trovata ha abbassato le penne ed è andato via. Si deve dimettere perché è scarso o in malafede. Marinelli aveva fatto bene a non fischiare. Il genio della lampada di Abisso lo chiama e gli passa la patata bollente. Caro Abisso fuori dai coglioni per 3 mesi, non ti pago. Tu Rocchi devi dimetterti e vergognarti, vai via. Il rigore dato ieri alla Fiorentina 1 punto in più o in meno cambia poco. Se siete scarsi ve ne dovete andare, se lo fate in malafede ve ne dovete vergognare. Gimenez fa una sceneggiata, io arbitro vado al VAR vedo la sceneggiata di Gimenez e lo butto fuori. Ma Rocchi sta sempre lì a prendere i soldi. I tifosi della Fiorentina spendono i soldi.”