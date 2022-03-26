Rocchi spiega: "Se su 100 persone in 50 la pensano diversamente su un episodio, non è da Var"

L'ex arbitro Gianluca Rocchi dal 3 luglio 2021 è il designatore arbitrale per i campionati di Serie A e Serie B

Quando un episodio è da VAR e quando non lo è? Ne ha parlato quest'oggi Gianluca Rocchi, nel corso di un confronto con i giornalisti su alcuni episodi discussi nelle ultime settimane: "Il calcio è interpretazione. Se su un episodio in 100 tutti la pensano alla stessa maniera quello è un episodio da VAR. Se su un episodio, 50 la pensano in un modo e 50 la pensano in un altro modo quello non è un episodio da VAR", ha detto. Lo riporta TMW

IL PARERE DI ANTOGNONI SUL NUOVO STEMMA DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/antognoni-critico-il-giglio-del-nuovo-stemma-e-piccolo-sono-piu-legato-a-stemmi-tradizionali/170227/