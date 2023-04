Livio Marinelli dirigerà Fiorentina-Cremonese sotto l’occhio vigile di Gianluca Rocchi, presente allo stadio

Secondo quanto riportato questo pomeriggio da Radio Bruno, il designatore AIA Rocchi sarà presente questa sera allo stadio Artemio Franchi in occasione di Fiorentina-Cremonese. L’ex arbitro osserverà con particolare attenzione la gestione arbitrale di Livio Martinelli. L’arbitro, della sezione di Tivoli, è preso molto in considerazione nell’ambiente, ed è in lizza per diventare internazionale.

Marinelli ha debuttato in Serie A nel 2020, dirigendo 6 partite nel massimo campionato nella stagione 2020-2021. La sua carriera è iniziata nel 2008 in Serie D e adesso si trova ad un passo dall’Europa. La gara di stasera si potrà infiammare in base al comportamento della Cremonese. In teoria i grigiorossi adatteranno un atteggiamento aggressivo fin da subito. Un gol degli ospiti in apertura potrebbe infiammare la partita e quindi rendere più difficile la direzione di Marinelli. Si parla di un arbitro da 55 rossi in carriera nei professionisti, e conta ben 899 gialli. Chi sarà a ricevere il 900esimo?

