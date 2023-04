Braida: “Commisso mi ha sempre fatto una buona impressione, vuole far bene a Firenze. Ha grandi obiettivi”

La sfida tra Fiorentina e Cremonese si giocherà tra poco più di un’ora, nel frattempo Alfredo Braida, dirigente della Cremonese, ha parlato del match ai microfoni di FirenzeViola. Queste le sue parole:

“Un grande allenatore mi ha detto un giorno che le partite partono tutte 0-0. La Fiorentina questa sera parte già con un grandissimo vantaggio, resta il fatto che la Cremonese quest’anno ha sempre giocato a testa alta, mantenendo alta la dignità, nonostante i risultati non ci abbiano reso giustizia, ma noi continueremo a lottare fino alla fine, pur con i nostri limiti. Ora come ora passare il turno sembra impossibile, per il resto chi vivrà vedrà”.

Il dirigente della Cremonese ha continuato esprimendo la sua opinione sulla Fiorentina, il suo organico e l’allenatore:

“La Fiorentina è una squadra che ha molti giocatori di grande qualità, ha un attacco che ha fatto molti gol soprattutto ultimamente. Oggi la differenza la fanno i giocatori di qualità, se vuoi vincere devi avere questo tipo di giocatori, quelli che saltano l’uomo nell’uno contro uno. Italiano lo conosco dai tempi dello Spezia: è un allenatore molto carismatico, il che è importante perché per i giocatori è fondamentale avere una guida e sapere chi comanda. I giocatori devono sapere che c’è un capo e lui lo è”

Braida ha concluso poi parlando di Rocco Commisso:

“Commisso mi ha sempre fatto una buonissima impressione, si vede che oltre a essere un grande imprenditore ha il desiderio di far bene qui a Firenze, di perseguire degli obbiettivi importanti, di dare una svolta a questa squadra e alla stessa società”.

