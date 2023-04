Monti: “Questi ultimi giorni sono importanti, se buchi queste partite rimani con un pugno di mosche in mano”

L’autore Gianfranco Monti ha parlato a Radio Bruno in vista della gara che vedrà sfidarsi Fiorentina e Cremonese questa sera. Queste le sue parole riguardo il futuro prossimo della Fiorentina:

“Inevitabile che non si può parlare di futuro senza presente. Con i se non si va da nessuna parte. La Fiorentina si è ripresa, sta facendo il campionato che avrebbe dovuto fare fin da subito. Ecco dove c’è la maturità da squadra importante, il futuro è adesso. In mezzo a questi se ci scordiamo che le cose vanno ancora conquistate. Se la Fiorentina arriva ottava e esce dalle coppe si ritrova con un pugno di mosche in mano. Il futuro è adesso, adesso devi costruire e mettere forza di volontà. “So che sono inferiore all’Inter ma me la vado a giocare” stessa cosa per il Basilea. Questi ultimi giorni di calcio sono importanti. Andare in Europa il prossimo anno sarebbe una crescita importante per il club. La città lo vuole ha fame d’Europa. Io stasera voglio vedere la Fiorentina che entra in campo e mangia la Cremonese. Ora contano i fatti, dobbiamo prendere la finale”.

DI BIAGIO ELOGIA MANDRAGORA: “STRAVEDO PER LUI, A 17 ANNI L’HO FATTO GIOCARE NELL’ITALIA UNDER 21”