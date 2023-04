Di Biagio elogia Mandragora: “Stravedo per lui, a 17 anni l’ho fatto giocare nell’ Italia Under 21”

Luigi Di Biagio ha parlato a Radio Bruno anche di uno dei migliori giocatori della Fiorentina in questo finale di stagione, Rolando Mandragora. Ecco le sue parole:

“Mandragora? Io stravedo per lui, a 17 anni l’ho fatto giocare nell’ Under 21. Senza problemi fisici sarebbe già da anni in Nazionale maggiore. Ha tutto per arrivare ancora più in alto con la Fiorentina e con l’Italia. Quello che fa in campo è davvero importante.”

L’OPINIONE DELL’EX CALCIATORE E ALLENATORE SUL LAVORO DI VINCENZO ITALIANO