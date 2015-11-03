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Notizie Braida Fiorentina

Braida fiducioso: “La Fiorentina ha una buonissima squadra. È in ritardo ma recupererà”

23 settembre 2025 15:37

Braida: "Campionato equilibrato, anche la Fiorentina in corsa per vincere lo scudetto"

11 novembre 2024 22:53

Braida incorona Italiano: "Ho visto come lavora, è tra i migliori. Grande la sua intuizione su Arthur"

18 novembre 2023 13:31

Braida, ds della Cremonese: "Sconfitta immeritata in casa col Basilea, complimenti per le finali"

22 maggio 2023 15:19

Braida: "Commisso mi ha sempre fatto una buona impressione, vuole far bene a Firenze. Ha grandi obiettivi"

27 aprile 2023 19:30

Braida crede nella sua Cremonese: "Inseguiamo un'impresa, nel calcio nulla è impossibile"

05 aprile 2023 15:15

Braida conferma Benassi in arrivo dalla Fiorentina: "Vogliamo andare in porto e ci proviamo"

19 gennaio 2023 12:29

Braida consiglia: "Se la Fiorentina vuole andare in Champions deve tenere Vlahovic fino a scadenza"

20 gennaio 2022 00:47

Braida elogia Italiano: "Il suo calcio è magia, allo Spezia salvato da Angelozzi, poi ha svoltato"

20 gennaio 2022 00:28

Braida: "Vlahovic incredibile: fa reparto da solo. È il migliore della Serie A insieme ad Osimhen"

27 settembre 2021 20:36

Bomba Aleix Vidal, ma è solo un'illusione: ecco il perché. La cena tra Corvino e Braida...

26 gennaio 2018 11:09

Anche Braida all'Hotel Principe di Savoia dove si è svolto l'incontro tra Corvino e Ausilio

21 giugno 2017 14:42

Tuttosport: l’incontro tra Braida e Corvino apre all’ipotesi di un trasferimento di Berna al Barça, ma la Juve…

21 giugno 2017 13:22

Corvino incontra Braida a Milano: si parla del ritorno di Tello, ma spunta anche Bernardeschi...

20 giugno 2017 18:16

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