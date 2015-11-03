Notizie Braida Fiorentina

Braida fiducioso: “La Fiorentina ha una buonissima squadra. È in ritardo ma recupererà”
23 settembre 2025 15:37
Braida: "Campionato equilibrato, anche la Fiorentina in corsa per vincere lo scudetto"
11 novembre 2024 22:53
Braida incorona Italiano: "Ho visto come lavora, è tra i migliori. Grande la sua intuizione su Arthur"
18 novembre 2023 13:31
Braida, ds della Cremonese: "Sconfitta immeritata in casa col Basilea, complimenti per le finali"
22 maggio 2023 15:19
Braida: "Commisso mi ha sempre fatto una buona impressione, vuole far bene a Firenze. Ha grandi obiettivi"
27 aprile 2023 19:30
Braida crede nella sua Cremonese: "Inseguiamo un'impresa, nel calcio nulla è impossibile"
05 aprile 2023 15:15
Braida conferma Benassi in arrivo dalla Fiorentina: "Vogliamo andare in porto e ci proviamo"
19 gennaio 2023 12:29
Braida consiglia: "Se la Fiorentina vuole andare in Champions deve tenere Vlahovic fino a scadenza"
20 gennaio 2022 00:47
Braida elogia Italiano: "Il suo calcio è magia, allo Spezia salvato da Angelozzi, poi ha svoltato"
20 gennaio 2022 00:28
Braida: "Vlahovic incredibile: fa reparto da solo. È il migliore della Serie A insieme ad Osimhen"
27 settembre 2021 20:36
Bomba Aleix Vidal, ma è solo un'illusione: ecco il perché. La cena tra Corvino e Braida...
26 gennaio 2018 11:09
Anche Braida all'Hotel Principe di Savoia dove si è svolto l'incontro tra Corvino e Ausilio
21 giugno 2017 14:42
Tuttosport: l’incontro tra Braida e Corvino apre all’ipotesi di un trasferimento di Berna al Barça, ma la Juve…
21 giugno 2017 13:22
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