Braida elogia Italiano: “Il suo calcio è magia, allo Spezia salvato da Angelozzi, poi ha svoltato”

Ospite negli studi di Sportitalia, Ariedo Braida ex dirigente del Milan e attualmente direttore generale della Cremonese ha parlato anche della Fiorentina e di Italiano, allenatore rivelazione del campionato in questa stagione, le sue parole: “La Fiorentina ha cambiato volto grazie a Italiano, lui me lo ricordo a La Spezia, il girone di andata fece malissimo e stava in bassa classifica, è stato salvato dal direttore sportivo Angelozzi, poi il girone di ritorno fu strepitoso. Andai a vedere una sua partita nel girone di ritorno, ho visto una squadra che giocava bene che si esprimeva bene come piace a tutti. Il calcio vero si gioca dando spettacolo, il calcio è magia” conclude Braida.

