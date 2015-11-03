Notizie Angelozzi Fiorentina

Angelozzi: “Se ci salviamo sono l’uomo più contento del mondo. Piccoli? Siamo ripartiti”
04 febbraio 2026 17:46
DS Cagliari: "Per Piccoli abbiamo chiesto una cifra esagerata e la Fiorentina ci ha accontentato"
04 settembre 2025 12:26
Mutu fa visita al Viola Park e annuncia collaborazione Fiorentina-Adrian Mutu Academy per il settore giovanile
07 luglio 2025 19:59
Arriva conferma del DT del Frosinone su Cerofolini: "Lo stiamo seguendo. Il portiere è importante"
04 agosto 2023 19:32
Italiano, Joe Barone e Pradè a Coverciano per la consegna delle due coppe Viareggio alla Fiorentina
15 marzo 2022 12:24
Braida elogia Italiano: "Il suo calcio è magia, allo Spezia salvato da Angelozzi, poi ha svoltato"
20 gennaio 2022 00:28
Angelozzi: "Berardi non andrà alla Fiorentina subito, il Sassuolo non cede i migliori a gennaio"
25 novembre 2021 13:35
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