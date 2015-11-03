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Notizie Angelozzi Fiorentina

Angelozzi: “Se ci salviamo sono l’uomo più contento del mondo. Piccoli? Siamo ripartiti”

04 febbraio 2026 17:46

DS Cagliari: "Per Piccoli abbiamo chiesto una cifra esagerata e la Fiorentina ci ha accontentato"

04 settembre 2025 12:26

Mutu fa visita al Viola Park e annuncia collaborazione Fiorentina-Adrian Mutu Academy per il settore giovanile

07 luglio 2025 19:59

Arriva conferma del DT del Frosinone su Cerofolini: "Lo stiamo seguendo. Il portiere è importante"

04 agosto 2023 19:32

Italiano, Joe Barone e Pradè a Coverciano per la consegna delle due coppe Viareggio alla Fiorentina

15 marzo 2022 12:24

Braida elogia Italiano: "Il suo calcio è magia, allo Spezia salvato da Angelozzi, poi ha svoltato"

20 gennaio 2022 00:28

Angelozzi: "Berardi non andrà alla Fiorentina subito, il Sassuolo non cede i migliori a gennaio"

25 novembre 2021 13:35

Angelozzi: "Auguro ad Italiano tutte le fortune del mondo. Addio Spezia? Ci sarebbe da scrivere un libro"

24 luglio 2021 01:23

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