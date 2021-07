Angelozzi: “Auguro ad Italiano tutte le fortune del mondo. Addio Spezia? Ci sarebbe da scrivere un libro”

Guido Angelozzi, ex calciatore ed attualmente direttore dell’area tecnico-operativa del Frosinone, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare dell’arrivo di Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Italiano è stato con me a La Spezia due anni fa, dopo otto partite eravamo ultimi in classifica, l’ho difeso ed abbiamo avuto ragione perché alla fine abbiamo fatto una grande stagione e siamo stati promossi in A. Abbiamo fatto una grande stagione, nessuno ci dava tra i favoriti per i primi posti. Dal giorno in cui siamo stati promossi non l’ho sentito più, ma gli auguro tutte le fortune del mondo. Il suo addio allo Spezia? Ci sarebbe da scrivere un libro. Vi dico sinceramente: è un allenatore bravo, forte, però…”.

