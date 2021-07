Primavera, domenica il raduno. Ritiro precampionato a Fiumalbo dal 31 luglio al 13 agosto. I dettagli

Stanno per finire le vacanze anche per la Primavera della Fiorentina. Infatti secondo quanto appreso dalla redazione di Labaroviola, i ragazzi di Aquilani si raduneranno domenica 25 Luglio nel tardo pomeriggio al centro Sportivo Astori per svolgere tampone e test sierologico. Nella mattinata seguente saranno effettuate le canoniche visite mediche e gli atleti i quali non lo avessero sostenuto saranno sottoposti al vaccino anti-Covid.

Da martedì a venerdì comincerà la preparazione sul terreno del “Bozzi”, fino a giungere a sabato quando prenderà il via il ritiro precampionato. La novità è che esso non sarà svolto nel Mugello come gli anni precedenti, ma bensì a Fiumalbo. La località posta in provincia di Modena ospiterà la comitiva viola nel periodo dal 31 luglio al 13 agosto.

Fra i convocati saranno probabilmente esentati i sette partecipanti al ritiro di Moena: il portiere Andonov classe 2003′ ; i difensori Frison e Dalle Mura 2002′ ; i centrocampisti Krastev 2003′ e Bianco 2002′; gli attaccanti Agostinelli e Munteanu 2002′.

Marco Collini

