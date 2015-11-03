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Notizie Ritiro Precampionato Fiorentina

Dal Viola Park, Fiorentina in campo per l'allenamento. Richardson lascia il ritiro per problemi familiari

16 luglio 2025 19:21

Dal Viola Park, Prima partitella a porte aperte: Fiorentina con il 3-5-2. Gudmundsson e Kean davanti

15 luglio 2025 19:33

Assenti al ritiro giovani come Amatucci, Rubino, Caprini e Lucchesi. Lasceranno la Fiorentina in prestito

13 luglio 2025 17:52

Convocati Fiorentina per il ritiro: nessuna sorpresa. Nzola, Brekalo e Christensen arrivano nei prossimi giorni

13 luglio 2025 17:26

La Fiorentina inizierà il ritiro lunedì 14. Allenamento delle 18.30 aperto ai tifosi, alle 21 "Viola Carpet". Tutte le info

08 luglio 2025 16:56

Primavera, domenica il raduno. Ritiro precampionato a Fiumalbo dal 31 luglio al 13 agosto. I dettagli

24 luglio 2021 00:09

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