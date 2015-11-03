Notizie Ritiro Precampionato Fiorentina

Dal Viola Park, Fiorentina in campo per l'allenamento. Richardson lascia il ritiro per problemi familiari
16 luglio 2025 19:21
Dal Viola Park, Prima partitella a porte aperte: Fiorentina con il 3-5-2. Gudmundsson e Kean davanti
15 luglio 2025 19:33
Assenti al ritiro giovani come Amatucci, Rubino, Caprini e Lucchesi. Lasceranno la Fiorentina in prestito
13 luglio 2025 17:52
Convocati Fiorentina per il ritiro: nessuna sorpresa. Nzola, Brekalo e Christensen arrivano nei prossimi giorni
13 luglio 2025 17:26
La Fiorentina inizierà il ritiro lunedì 14. Allenamento delle 18.30 aperto ai tifosi, alle 21 "Viola Carpet". Tutte le info
08 luglio 2025 16:56
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