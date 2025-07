In corso in questi minuti la partitella di fine allenamento per la Fiorentina. Il mister Stefano Pioli ha optato per un 3-5-2 per entrambi gli schieramenti, con la squadra titolare composta da De Gea in porta, Ranieri, Marì e Comuzzo in difesa, a centrocampo Ndour, Richardson e Fagioli, mentre davanti spazio alla coppia Gudmundsson-Kean.