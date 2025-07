Dal Viola Park, Fiorentina in campo per l’allenamento. Richardson lascia il ritiro per problemi familiari

La Fiorentina è scesa in campo come di consueto alle 18.30 per la seconda seduta di allenamento della giornata. Oltre ad alcuni esuberi che non hanno preso parte all’allenamento, o giocatori che devono ancora aggregarsi al gruppo e arriveranno in questi giorni, e Fortini out per infortunio, manca all’appello Amir Richardson. Il centrocampista marocchino ha dovuto lasciare il ritiro del Viola Park per motivi familiari e rientrerà temporaneamente a casa.