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Sconcerti: "Credo che Vlahovic non resterà alla Fiorentina"

Sconcerti ha parlato del calciomercato estivo.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 luglio 2021 19:41
Sconcerti: "Credo che Vlahovic non resterà alla Fiorentina" -
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Il giornalista Mario Sconcerti ha rilasciato un'intervista su TMW Radio.

Ecco le sue parole: "Ci sarà un bel cambio di attaccanti in questo mercato estivo, e credo che Belotti andrà via dal Torino. Così come l'attaccante Vlahovic, non rimarrà alla Fiorentina quindi andrà sicuramente sostituito. Ci saranno diversi cambiamenti nei prossimi dieci giorni".

Su Callejon? "Lo spagnolo si è proposto alla Lazio. Credo sia una strada molto percorribile, però bisogna vedere la Fiorentina come lo sostituirebbe. Ha un ingaggio alto, ma se il tecnico Sarri lo vuole è un affare praticabile".

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