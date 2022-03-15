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Italiano, Joe Barone e Pradè a Coverciano per la consegna delle due coppe Viareggio alla Fiorentina

Mattinata importante per la Fiorentina che prende in consegna le due coppe vinte al Torneo Viareggio. presente la società e Italiano

A cura di Flavio Ognissanti
15 marzo 2022 12:24
Italiano, Joe Barone e Pradè a Coverciano per la consegna delle due coppe Viareggio alla Fiorentina -
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Italiano, Joe Barone e Pradè a Coverciano per la consegna delle due coppe Viareggio alla Fiorentina

Questa mattina al Museo del Calcio di Coverciano la consegna del Museo delle due coppe Viareggio vinte dalla Fiorentina alla società viola. Presente tutta la dirigenza viola al completo, dal direttore generale Joe Barone, al direttore sportivo Daniele Pradè, al responsabile del settore giovanile Angelozzi e anche il tecnico Vincenzo Italiano

Italiano, Joe Barone e Pradè a Coverciano per la consegna delle due coppe Viareggio alla Fiorentina
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