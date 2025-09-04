DS Cagliari: "Per Piccoli abbiamo chiesto una cifra esagerata e la Fiorentina ci ha accontentato"

Il direttore sportivo del Cagliari Angelozzi è intervenuto in conferenza stampa e ha risposto alle domanda sulla cessione di Piccoli alla Fiorentina, queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:...

Il direttore sportivo del Cagliari Angelozzi è intervenuto in conferenza stampa e ha risposto alle domanda sulla cessione di Piccoli alla Fiorentina, queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

La partenza di Piccoli ha ridosso della gara contro la Fiorentina è stato un caso fortuito?

"L’acquisto poco prima della sfida contro la Fiorentina è stato un caso. La società viola era da tempo sul giocatore e ha voluto accelerare i tempi per l’acquisto. Abbiamo avuto diverse trattative per Piccoli, le prime quattro della Serie A e alcune squadre straniere. Noi abbiamo chiesto una cifra esagerata, magari nemmeno il presidente si aspettava che si arrivasse a quella cifra per la vendita".