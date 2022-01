Cassano non ha dubbi: “Empoli scarso, senza Andreazzoli sarebbe stato ultimo in classifica”

Nel corso della Bobo TV Antonio Cassano ha parlato dei tecnici che stanno facendo un grande lavoro in questa stagione, citando Andreazzoli, queste le sue parole: “Sta facendo un campionato molto bello, con la squadra che ha, con tutto il rispetto che possiamo avere per l’Empoli, con qualsiasi altro allenatore che non sia Andreazzoli sarebbero stati ultimi o penultimi, lui sta facendo un capolavoro, come Bielsa con il Leeds” conclude Cassano.

“LA FIORENTINA MI HA DETTO CHE FAZIO NON INTERESSA”