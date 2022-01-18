Ceccarini rivela: "Fazio a Firenze indizio di mercato? La Fiorentina mi ha detto che non interessa"

Nonostante i rumors di mercato legati a Fazio dopo la sua presenza a Firenze, Niccolò Ceccarini ha chiarito la situazione

Nel corso del suo intervento a Radio Toscana, l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato del mercato della Fiorentina e anche del nome di Fazio, accostato alla squadra viola dopo aver passato la scorsa domenica a Firenze, più precisamente a Fiesole. Queste le parole di Ceccarini: "La Fiorentina mi ha detto che Fazio non può essere un’idea, ma rimango dell’idea che se ci fosse la possibilità di prendere un difensore loro lo farebbero" conclude Ceccarini.

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