Mourinho lo fa allenare da solo, Fazio fa causa alla Roma e viene a passare la domenica a Firenze

Come riporta la Gazzetta dello Sport, su Fazio in questi ultimi giorni ci aveva fatto un pensierino anche la Salernitana, seppur i campani non si sono mai spinti fino un’offerta ufficiale alla Roma. A pensare a lui era stato Walter Sabatini, il nuovo d.s. granata, che Federico Fazio lo ha portato nella Capitale dal Siviglia nel 2016. Il difensore, comunque, aveva già fatto pervenire al suo vecchio d.s. un dolce «no, grazie». Secco. E diretto. Uno dei tanti dinieghi che l’argentino ha detto da luglio ad oggi. Niente, per la Roma sembra proprio non ci sia la possibilità di liberarsene, Fazio è destinato ad andare a scadenza a giugno.

Senza giocare, come fa dall’estate, ma solo allenandosi a parte con Santon, l’altro esubero rimasto a Trigoria (c’è pure Riccardi, che però gioca con la Primavera). Braccio di ferro Fazio in estate aveva rifiutato Cagliari, Parma, Alaves, Cadice e Genoa. Qualche altra squadra si era interessata (Villarreal), scappando però quando ha saputo l’ingaggio (circa 2,4 milioni). E Fazio ha deciso di fare causa alla Roma, quando il club la scorsa estate ha scelto di farlo allenare a parte, col gruppo dei possibili partenti.

Solo che lui dipartire non ne ha voglia. La Roma spera che da qui alla fine di gennaio ci possa essere una soluzione diversa, anche per risparmiare un paio di milioni lordi di ingaggio da qui a giugno. La speranza, però, sembra solo tale. Con Fazio, probabilmente, destinato ad allenarsi ancora a lungo a Trigoria. Sempre a parte, però.

Ieri il difensore della Roma era a Firenze, precisamente e Fiesole, dove ha passato la sua domenica tra le bellezze toscane, passando anche per Volterra. E subito questa presenza ha fatto scattare i rumors di mercato in chiave Fiorentina, perchè un difensore in viola potrebbe anche servire…

