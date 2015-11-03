Notizie Fazio Fiorentina

Ceccarini rivela: "Fazio a Firenze indizio di mercato? La Fiorentina mi ha detto che non interessa"
18 gennaio 2022 17:12
Nazione, Fazio alla Fiorentina? Il blitz del giocatore a Firenze non è passato inosservato
18 gennaio 2022 09:41
Mourinho lo fa allenare da solo, Fazio fa causa alla Roma e viene a passare la domenica a Firenze
17 gennaio 2022 12:34
Gazzetta, Fiorentina, servono due centrali, un esterno ed una punta. Biraghi-rinnovo? La situazione
29 settembre 2020 10:35
Gazzetta, Piatek, la Fiorentina studia il colpo. Fazio è il nome in pole per la difesa. De Paul...
28 settembre 2020 08:33
Corriere Fiorentino, Ceccherini vicino all'Hellas Verona. Torna di moda Criscito per la Fiorentina
23 settembre 2020 09:21
Gazzetta, Fazio è il primo obiettivo della Fiorentina. Spunta un difensore del Torino come alternativa
22 settembre 2020 08:14
CorFio, più Sema di L.Pellegrini per la fascia. Fazio al posto di Ceccherini? A centrocampo...
21 settembre 2020 09:03
Nazione, Ceccherini lascia Firenze, in arrivo Fazio o Izzo. Pulgar? Piovono offerte dall'Inghilterra
18 settembre 2020 08:35
Repubblica, Fiorentina, sondaggi per Fazio, Izzo ed un difensore del Brescia. Godin? Contatti interrotti
17 settembre 2020 08:25
Lucchesi: "Commisso ha capito che spendere non significa vincere, lo scorso anno ha sbagliato"
16 settembre 2020 22:38
Gazzetta, Milenkovic-Milan si può chiudere a 30-32 milioni. La Fiorentina intanto blocca Fazio
16 settembre 2020 08:16
Di Marzio, Cagliari in pole per Fazio della Roma ma la Fiorentina non molla la presa
02 settembre 2020 06:56
Sky Sport, Fazio, la Fiorentina ed il Cagliari lo stanno trattando con la Roma
01 settembre 2020 07:15
Il Messaggero, sondaggio della Fiorentina per Fazio della Roma. Folta concorrenza per lui
31 agosto 2020 12:53
"Sono arrivato cinque.." Pelù e il siparietto col blucerchiato Fazio. Il racconto
17 febbraio 2020 07:55
Skysport, Smalling non recupera. A Firenze confermata la coppia Fazio-Mancini..
17 dicembre 2019 18:20
Tris della Roma, Lazio ko. Il derby va ai giallorossi.
29 settembre 2018 16:40
La Roma fa il colpo in difesa, dal Tottenham arriva Fazio per 4 milioni
02 agosto 2016 09:52
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