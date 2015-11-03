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Notizie Fazio Fiorentina

Ceccarini rivela: "Fazio a Firenze indizio di mercato? La Fiorentina mi ha detto che non interessa"

18 gennaio 2022 17:12

Nazione, Fazio alla Fiorentina? Il blitz del giocatore a Firenze non è passato inosservato

18 gennaio 2022 09:41

Mourinho lo fa allenare da solo, Fazio fa causa alla Roma e viene a passare la domenica a Firenze

17 gennaio 2022 12:34

Gazzetta, Fiorentina, servono due centrali, un esterno ed una punta. Biraghi-rinnovo? La situazione

29 settembre 2020 10:35

Gazzetta, Piatek, la Fiorentina studia il colpo. Fazio è il nome in pole per la difesa. De Paul...

28 settembre 2020 08:33

Corriere Fiorentino, Ceccherini vicino all'Hellas Verona. Torna di moda Criscito per la Fiorentina

23 settembre 2020 09:21

Gazzetta, Fazio è il primo obiettivo della Fiorentina. Spunta un difensore del Torino come alternativa

22 settembre 2020 08:14

CorFio, più Sema di L.Pellegrini per la fascia. Fazio al posto di Ceccherini? A centrocampo...

21 settembre 2020 09:03

Nazione, Ceccherini lascia Firenze, in arrivo Fazio o Izzo. Pulgar? Piovono offerte dall'Inghilterra

18 settembre 2020 08:35

Repubblica, Fiorentina, sondaggi per Fazio, Izzo ed un difensore del Brescia. Godin? Contatti interrotti

17 settembre 2020 08:25

Lucchesi: "Commisso ha capito che spendere non significa vincere, lo scorso anno ha sbagliato"

16 settembre 2020 22:38

Gazzetta, Milenkovic-Milan si può chiudere a 30-32 milioni. La Fiorentina intanto blocca Fazio

16 settembre 2020 08:16

Di Marzio, Cagliari in pole per Fazio della Roma ma la Fiorentina non molla la presa

02 settembre 2020 06:56

Sky Sport, Fazio, la Fiorentina ed il Cagliari lo stanno trattando con la Roma

01 settembre 2020 07:15

Il Messaggero, sondaggio della Fiorentina per Fazio della Roma. Folta concorrenza per lui

31 agosto 2020 12:53

"Sono arrivato cinque.." Pelù e il siparietto col blucerchiato Fazio. Il racconto

17 febbraio 2020 07:55

Skysport, Smalling non recupera. A Firenze confermata la coppia Fazio-Mancini..

17 dicembre 2019 18:20

Tris della Roma, Lazio ko. Il derby va ai giallorossi.

29 settembre 2018 16:40

La Roma fa il colpo in difesa, dal Tottenham arriva Fazio per 4 milioni

02 agosto 2016 09:52

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