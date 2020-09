Gazzetta, Milenkovic-Milan si può chiudere a 30-32 milioni. La Fiorentina intanto blocca Fazio

Le versioni non confermano direttamente un asse di mercato Milano-Firenze, ma supportano la tesi: i rossoneri vogliono ampliare il numero di centrali difensivi a disposizione di Pioli. Al di là degli infortuni del momento (out Romagnoli), occorre un ingresso nel reparto. Domani sera, sfida da dentro o fuori in Europa League, il Milan si presenterà con il giovane Gabbia titolare al fianco di Kjaer.

Il primo nome sulla lista rossonera è quello di Nikola Milenkovic, 22 anni, serbo alla Fiorentina dall’estate del 2017. E’ in viola che Pioli lo ha conosciuto e allenato: lo ha utilizzato al centro, ma anche da terzino destro sfruttandone le doti in velocità. Quelle di difensore-goleador le ha invece valorizzate nell’ultimo campionato: 5 reti nelle 37 partite della scorsa stagione, 8 nelle 96 presenze complessive a Firenze. Numeri adeguati ad una valutazione: per la Fiorentina è un talento da 40 milioni. Milenkovic ha un contratto in scadenza nell’estate del 2022 e certo apprezza la possibile destinazione rossonera. Oggi manca una base su cui tentare di costruire l’affare: il Milan ha proposto 20 milioni, la richiesta viola è esaltante il doppio. I contatti proseguiranno anche con il sostegno dell’agente del calciatore: a 30-32 milioni con bonus la trattativa può sbloccarsi. È un’ipotesi verosimile, non a caso Pradè ha già bloccato il romanista Federico Fazio. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

