Gazzetta, Fiorentina, servono due centrali, un esterno ed una punta. Biraghi-rinnovo? La situazione

Qualora Chiesa restasse, serve un centrale difensivo se non due (piacciono il romanista Fazio, il granata Lyanco, e Martinez Quarta del River Plate). Poi un esterno sinistro come alternativa di Biraghi. A proposito di Biraghi. E’ vicino l’accordo per il prolungamento del contratto in viola (attuale scadenza 2022) almeno fino al 2024. Trattativa però ancora non chiusa definitivamente perché devono essere limati dettagli importanti sull’ingaggio. Infine va risolta la questione punta. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

