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Notizie Lyanco Fiorentina

Tuttosport, il Torino pensa a Pezzella per il dopo Lyanco: la Fiorentina chiede circa 9 milioni

07 agosto 2021 08:20

Tuttosport, Pezzella-Torino intesa sulla durata del contratto. L'affondo dopo la cessione di Lyanco

06 agosto 2021 08:53

Torino-Fiorentina, una partita anche sul mercato: da Kouame a Torreira passando per Izzo e Lyanco

24 gennaio 2021 21:18

Tuttosport, Fiorentina su Izzo e Lyanco, al Torino piace Kouame ma dice "no"

24 gennaio 2021 13:40

Repubblica, Milan all'assalto per Pezzella. La Fiorentina chiede 15 milioni. Idea Barreca per la fascia

30 settembre 2020 09:21

Gazzetta, Fiorentina, servono due centrali, un esterno ed una punta. Biraghi-rinnovo? La situazione

29 settembre 2020 10:35

Gazzetta, Piatek, la Fiorentina studia il colpo. Fazio è il nome in pole per la difesa. De Paul...

28 settembre 2020 08:33

Gazzetta, Fazio è il primo obiettivo della Fiorentina. Spunta un difensore del Torino come alternativa

22 settembre 2020 08:14

Gazzetta, Ceccherini è in uscita dalla Fiorentina, il Bologna punta su di lui se salta Lyanco

18 settembre 2020 08:28

Kouamè: "L'importante era tornare a segnare. La deviazione mi può togliere il gol, non la gioia di un sorriso"

19 luglio 2020 23:58

Fiorentina-Torino 2-0, Lyanco sblocca la gara. Cutrone segna ancora

19 luglio 2020 21:29

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