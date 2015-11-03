Notizie Lyanco Fiorentina

Tuttosport, il Torino pensa a Pezzella per il dopo Lyanco: la Fiorentina chiede circa 9 milioni
07 agosto 2021 08:20
Tuttosport, Pezzella-Torino intesa sulla durata del contratto. L'affondo dopo la cessione di Lyanco
06 agosto 2021 08:53
Torino-Fiorentina, una partita anche sul mercato: da Kouame a Torreira passando per Izzo e Lyanco
24 gennaio 2021 21:18
Tuttosport, Fiorentina su Izzo e Lyanco, al Torino piace Kouame ma dice "no"
24 gennaio 2021 13:40
Repubblica, Milan all'assalto per Pezzella. La Fiorentina chiede 15 milioni. Idea Barreca per la fascia
30 settembre 2020 09:21
Gazzetta, Fiorentina, servono due centrali, un esterno ed una punta. Biraghi-rinnovo? La situazione
29 settembre 2020 10:35
Gazzetta, Piatek, la Fiorentina studia il colpo. Fazio è il nome in pole per la difesa. De Paul...
28 settembre 2020 08:33
Gazzetta, Fazio è il primo obiettivo della Fiorentina. Spunta un difensore del Torino come alternativa
22 settembre 2020 08:14
Gazzetta, Ceccherini è in uscita dalla Fiorentina, il Bologna punta su di lui se salta Lyanco
18 settembre 2020 08:28
Kouamè: "L'importante era tornare a segnare. La deviazione mi può togliere il gol, non la gioia di un sorriso"
19 luglio 2020 23:58
Fiorentina-Torino 2-0, Lyanco sblocca la gara. Cutrone segna ancora
19 luglio 2020 21:29
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