Al 1′ del primo tempo la Fiorentina ha sbloccato subito la partita con l’autorete di Lyanco sul tiro rimbalzato di Kouamè. La viola ha continuato a spingere mentre il Torino non è riuscito a creare grosse occasioni da rete. Nel secondo tempo Iachini ha sostituito Kouamè per l’ingresso in campo di Cutrone. Al 73′ il gallo Bellotti ha preso un palo. Al 74′ l’attaccante Cutrone in contropiede su assist di Ribery realizza il gol del 2-0. Al 81′ esce Franck Ribery ed entra Ceccherini. Ottima prestazione dei giocatori viola contro uno spento e deludente Torino. La Fiorentina si porta a 42 punti in classifica mentre il Torino rimane a 37.