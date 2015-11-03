Notizie Cronaca Fiorentina

Altro ko per la Fiorentina! Gosens illude i viola, Leao la ribalta, il Milan vince 2-1
19 ottobre 2025 22:45
Fiorentina batte Seravezza 5-1: a segno Cabral, Duncan, Bonaventura, Brekalo e Sottil
25 marzo 2023 12:34
Fiorentina-Bologna 4-0, tripletta di Chiesa che diventa il capocannoniere
29 luglio 2020 23:33
Fiorentina-Torino 2-0, Lyanco sblocca la gara. Cutrone segna ancora
19 luglio 2020 21:29
La gara Fiorentina-Cagliari termina 0-0. Male Chiesa e Vlahovic. Bene Dragowski e Duncan
08 luglio 2020 21:52
Poker della Fiorentina al 60°! Punizione da stropicciarsi gli occhi di Veretout dai 30 metri
10 settembre 2017 16:17
Archivio