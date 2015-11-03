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Notizie Cronaca Fiorentina

Altro ko per la Fiorentina! Gosens illude i viola, Leao la ribalta, il Milan vince 2-1

19 ottobre 2025 22:45

Fiorentina batte Seravezza 5-1: a segno Cabral, Duncan, Bonaventura, Brekalo e Sottil

25 marzo 2023 12:34

Fiorentina-Bologna 4-0, tripletta di Chiesa che diventa il capocannoniere

29 luglio 2020 23:33

Fiorentina-Torino 2-0, Lyanco sblocca la gara. Cutrone segna ancora

19 luglio 2020 21:29

La gara Fiorentina-Cagliari termina 0-0. Male Chiesa e Vlahovic. Bene Dragowski e Duncan

08 luglio 2020 21:52

Poker della Fiorentina al 60°! Punizione da stropicciarsi gli occhi di Veretout dai 30 metri

10 settembre 2017 16:17

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