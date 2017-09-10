Poker della Fiorentina al 60°! Punizione da stropicciarsi gli occhi di Veretout dai 30 metri
Rete strepitosa di Jordan Veretout che vale lo 0-4 in una partita dominata. Il centrocampista francese ha realizzato una prodezza balistica direttamente su punizione, un destro da distanza siderale ch...
A cura di Redazione Labaroviola
10 settembre 2017 16:17
Rete strepitosa di Jordan Veretout che vale lo 0-4 in una partita dominata. Il centrocampista francese ha realizzato una prodezza balistica direttamente su punizione, un destro da distanza siderale che va a morire all'incrocio dei pali, incolpevole in questo caso Nicolas. La Fiorentina chiude definitivamente i conti al Bentegodi.