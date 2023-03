Fiorentina batte Seravezza 5-1: a segno Cabral, Duncan, Bonaventura, Brekalo e Sottil

Si è appena conclusa l’amichevole tra Fiorentina e Seravezza: la squadra di Vincenzo Italiano si è imposta per 4-1 sulla formazione militante in Serie D che, però, ha ben figurato nel corso dell’intero match. Passa, infatti, in vantaggio il Seravezza nei primi minuti di gioco con Benedetti, calciatore con un passato nelle giovanili della Fiorentina. I Viola si riorganizzano e trovano il pareggio grazie ad uno stacco imperioso di Cabral, su assist di Duncan. Il 2-1 della Fiorentina arriva grazie ad un ispiratissimo Duncan che trova la porta dai 25 metri ed insacca il vantaggio nell’angolino basso.

Finisce il primo tempo, molti cambi effettuati da una parte e dall’altra, ma il secondo tempo prosegue seguendo lo stesso copione della prima frazione di gioco. Bonaventura firma il 3-1 con un tiro potente dall’altezza dell’area di rigore ed il 4-1 viene messo a segno da Brekalo che con un bel diagonale trafigge il portiere del Seravezza senza colpe. A 10′ dalla fine concesso un calcio di rigore alla Fiorentina per un evidente fallo di mano di un difendente ospite: sul dischetto Sottil è glaciale e realizza il definitivo 5-1.

Da segnalare, nel corso della ripresa, il brutto infortunio alla caviglia del portiere Viola Salvatore Sirigu: il calciatore è stato costretto a lasciare il campo in barella, seguiranno gli aggiornamenti del caso.

IL PORTIERE DELLA FIORENTINA COSTRETTO AD USCIRE PER UN BRUTTO INFORTUNIO