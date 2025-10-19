Altro ko per la Fiorentina! Gosens illude i viola, Leao la ribalta, il Milan vince 2-1

Il vantaggio della Fiorentina dura appena 8'

La Fiorentina di Stefano Pioli oggi alle ore 20.45 è ospite al Meazza del Milan di Max Allegri. Pioli osservato speciale in questa partita, torna a San Siro, dove con il Milan ha vinto lo scudetto.

PRIMO TEMPO- Al 5’ brivido per la Fiorentina, Tomori smorza il pallone in area di rigore con la coscia e calcia, palla fuori. Nei primi 20’ tanti contrasti, gioco molto spezzettato con falli fatti da entrambe le parti. Al 20’ punizione dentro, dopo qualche rimpallo il pallone arriva sui piedi di Pavlovic che si divora il gol dell’1-0. Al 42’ conclusone di Athekame sul fondo. Al 45’ Saelemakers calcia di destro, conclusione che finisce in curva. Dopo 1’ di recupero, arriva il fischio di Marinelli che decreta la fine del primo tempo.

SECONDO TEMPO- Al 49’ giallo per Athekame dopo aver bloccato una ripartenza dei viola. Al 53’ destro fulmineo dalla distanza di Nicolussi Caviglia, palla che si spegne sul fondo. Al 53’ giallo per Nicolussi Caviglia. Al 55’ Gosens ammutolisce San Siro! Mandragora sul secondo palo per Ranieri che mette dentro, Maignan smanaccia sul petto di Gabbia e Gosens corregge in rete, 1-0 Viola. Al 60’ ammonito Fofana. Al 63’ il Milan acciuffa il pareggio con il gol dalla distanza di Leao. Al 69’ doppio cambio Fiorentina, fuori Fazzini e Gosens, dentro Gudmundsson e Parisi. Al 71’ cross dentro per Fofana che colpisce il pallone di testa, para De Gea. Al 74’ giallo per Tomori. Al 75’ conclusione dalla distanza di Dodò di esterno. Al 76’ zampata di Gimenez, super parata di De Gea. Al 77’ fuori Kean, dentro Piccoli. All’83’ Marinelli richiamato all’OFR per la trattenuta di Parisi su Gimenez, giallo per il calciatore viola. All’86’ dal dischetto si presenta Leao che la ribalta. All’87’ fuori Nicolussi Caviglia e Mandragora, dentro Sohm e Dzeko. All’88’ giallo per proteste a Ranieri. Al 90’ fuori Saelemakers, dentro De Winter. Al 92’ fuori Leao, dentro Balentin. Dopo 6’ di recupero arriva il triplice fischio di Marinelli.