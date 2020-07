La Fiorentina inizia il primo tempo con un tiro da fuori di Ghezzal al 6′. Pericoloso il Bologna al 16′ con un tiro svirgolato di Orsolini che diventa un assist per Sansone ma non riesce a tirare bene in porta da due passi. Al 23′ occasioni da gol per Chiesa che tira in porta però il difensore del Bologna Danilo salva sulla linea. Al 29′ giallo per Ghezzal per simulazione in area di rigore. Giusta valutazione dell’arbitro. Nei minuti di recupero il Bologna prova a spingere con Barrow che fa un assist magico che Dominguez non sfrutta al meglio.

Nel secondo tempo al 48′ segna Chiesa grazie ad assist perfetto del terzino brasiliano Dalbert. Al 54′ Chiesa raddoppia sulla ribattuta del portiere del Bologna, Skorupski.

L’esterno d’attacco Chiesa diventa il primo capocannoniere della squadra viola con 10 realizzazioni. Al 56′ primo cambio per Iachini: fuori uno stanco Ghezzal che salterà la prossima gara con la Spal e dentro il centrocampista Duncan. Al 73′ su calcio d’angolo Milenkovic controlla la palla e la scaraventa in rete. Quinto gol in campionato per il difensore Milenkovic e secondo gol di fila dopo quello realizzato con la Roma. Al 81′ ammonito Dalbert per fallo ai danni di Juwara. Al 83′ esce Dalbert e fa il suo esordio in Serie A il terzino serbo Terzic, fuori il portiere Terracciano e dentro Bartolini, il ragazzo proveniente dalla primavera viola.

Al 89′ tripletta di Federico Chiesa e abbraccio con il mister Iachini. La Fiorentina sale a quota 46 punti in classifica e va a pari punti con il Bologna.