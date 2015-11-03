Notizie Fiorentina Torino Fiorentina

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Baroni: “Dovremo essere al livello della veemenza e determinazione della Fiorentina”

06 febbraio 2026 15:27

Calvarese: "Rosso esagerato a Dembelé. Non c'era alcuna antisportività nel fallo su Folorunsho"

20 gennaio 2025 17:58

Ricci: "Pareggio che dà fiducia. Potevo giocare alla Fiorentina, ma contento di aver scelto Empoli"

19 gennaio 2025 15:58

Gineitis: "Ci abbiamo creduto e siamo riusciti a pareggiarla. L'espulsione ci ha dato una spinta in più"

19 gennaio 2025 15:20

I cori della Curva Fiesole contro la squadra a fine partita: "Fuori le pa**e, rispettate la nostra maglia!"

19 gennaio 2025 14:51

I fischi della Fiesole per la sostituzione di Gudmundsson: non è piaciuta la scelta di Palladino

19 gennaio 2025 14:28

Cataldi assente contro il Torino, Palladino: "Non ancora recuperato, spero per la prossima settimana"

17 gennaio 2025 17:04

Buongiorno in gruppo, è pronto per la Fiorentina: giocherà sabato al centro della difesa granata

28 febbraio 2024 17:17

Juric torna sulla sconfitta di Firenze: "Fiorentina ha segnato troppo facilmente. Leggerezza imperdonabile"

06 gennaio 2024 18:20

Kayode esulta dopo la vittoria: "Non c'è modo migliore per chiudere il 2023. Avanti così"

30 dicembre 2023 18:13

Vojvoda teme la Fiorentina: "Con loro è sempre tosta. Dobbiamo essere svegli fino alla fine"

27 dicembre 2023 19:09

Il fischietto di Fiorentina-Torino sarà La Penna. Ha arbitrato la vittoria dei Viola a Napoli in questa stagione

27 dicembre 2023 18:53

Italiano: "Abbiamo margini mostruosi. In passato a Firenze si è parlato troppo, parliamo meno ora"

28 agosto 2021 23:28

ACF: sono 12.592 gli spettatori al Franchi per Fiorentina-Torino

28 agosto 2021 22:56

PAGELLE VIOLA: FURIA NICO GONZALEZ, VLAHOVIC GOL D'AUTORE. OK PULGAR

28 agosto 2021 22:46

(VIDEO): l’arrivo del pullman della Fiorentina bloccato dai tifosi è da brividi

28 agosto 2021 19:46

FORM. UFFICIALE: TORNA CASTROVILLI TITOLARE, GIOCA QUARTA, FUORI TORREIRA

28 agosto 2021 19:38

Tuttosport dà 3 a Di Bello: "Esagera con il rosso a Milenkovic. Sotto gli occhi di Rizzoli non ne azzecca una"

30 gennaio 2021 12:03

La moviola della Gazzetta, Milenkovic graziato, giusti i due gol annullati. L'analisi

20 settembre 2020 11:58

Ds del Torino su Torreira: "Il mister ha stima di Rincon, il regista non è una priorità"

19 settembre 2020 18:15

Pradè a Sky: "L'entusiasmo della gente ce lo dobbiamo conquistare. Chiesa vale più di 70 milioni"

19 settembre 2020 18:04

Belotti a Sky: "Il nuovo allenatore punta sul possesso palla e sul gioco. Sono fiducioso"

19 settembre 2020 17:51

Pezzella a Sky: "Vogliamo continuare sulla strada del finale di stagione. Commisso può essere la nostra forza"

19 settembre 2020 17:31

Formazione ufficiale Fiorentina, fuori Pezzella gioca Ceccherini. Gli undici

19 settembre 2020 16:52

Giampaolo: "Fiorentina squadra forte e rodata. L'obiettivo del Torino è raggiungere il risultato tramite il gioco"

18 settembre 2020 17:01

Il siparietto tra Belotti e una tifosa viola: "Vieni alla Fiorentina?". La risposta

22 luglio 2020 13:06

Ola Aina: "Il gol dopo pochi minuti della Fiorentina ha complicato decisamente le cose"

20 luglio 2020 18:39

Pezzella: "Kouamè? Ha mostrato fin da subito la voglia che ha di giocare"

19 luglio 2020 23:41

Longo: "Non mi pare ci sia stato un fallo quando c’è stato il gol di Edera"

19 luglio 2020 22:42

Fiorentina-Torino 2-0, Lyanco sblocca la gara. Cutrone segna ancora

19 luglio 2020 21:29

Antognoni su Chiesa: "Speriamo di averlo con noi a lungo. Adesso deve dimostrare il suo valore"

19 luglio 2020 19:41

Terracciano a Dazn: "Sarà una partita dura: entrambe vogliamo raggiungere la matematica salvezza"

19 luglio 2020 19:30

La Fiorentina arriva al Franchi in vista della sfida con il Torino. VIDEO

19 luglio 2020 19:12

Graziani: "La Fiorentina programma il futuro con un nuovo allenatore. Stasera vedo un pari"

19 luglio 2020 17:59

Iachini: "La mentalità di Lecce è quella giusta. Toro squadra costruita per l'Europa League"

18 luglio 2020 15:17

Bigica: "Bravi a reggere l'urto del Franchi. Ora spero che Pioli chiami sempre questi ragazzi.."

06 aprile 2019 12:38

Amoruso: "Ieri i viola molto più pericolosi rispetto al Toro. Che partita ha visto Mazzarri?

01 aprile 2019 23:11

PAGELLE VIOLA: SIMEONE CROCE E DELIZIA, OK MILENKOVIC. GERSON E MIRALLAS...

31 marzo 2019 17:52

Probabile formazione, Mirallas per sostituire Chiesa. In mezzo Gerson. In difesa...

31 marzo 2019 09:22

Bati Day, l'evento avrà la diretta TV ed in chiaro. Palinsesto al via dalle 17,30..

26 marzo 2019 20:54

Amoruso: "Vittorio fu un presidente importante. Con lui vinsi due trofei. Oggi invece.."

25 marzo 2019 22:01

Nardella: "Tifosi viola mortificati dalla vicenda-Atzori. Non doveva accadere, erano le due squadre..

18 marzo 2019 23:21

Torino, Aina e Nkoulou saranno squalificati contro la Fiorentina. Brutta sconfitta col Bologna 2-3

16 marzo 2019 23:51

Emiliano Mondonico: "Simeone mi ricorda Icardi. Domani contro il Torino è uno scontro diretto"

24 ottobre 2017 22:40

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