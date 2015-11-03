Notizie Fiorentina Torino Fiorentina

Baroni: “Dovremo essere al livello della veemenza e determinazione della Fiorentina”
06 febbraio 2026 15:27
Calvarese: "Rosso esagerato a Dembelé. Non c'era alcuna antisportività nel fallo su Folorunsho"
20 gennaio 2025 17:58
Ricci: "Pareggio che dà fiducia. Potevo giocare alla Fiorentina, ma contento di aver scelto Empoli"
19 gennaio 2025 15:58
Gineitis: "Ci abbiamo creduto e siamo riusciti a pareggiarla. L'espulsione ci ha dato una spinta in più"
19 gennaio 2025 15:20
I cori della Curva Fiesole contro la squadra a fine partita: "Fuori le pa**e, rispettate la nostra maglia!"
19 gennaio 2025 14:51
I fischi della Fiesole per la sostituzione di Gudmundsson: non è piaciuta la scelta di Palladino
19 gennaio 2025 14:28
Cataldi assente contro il Torino, Palladino: "Non ancora recuperato, spero per la prossima settimana"
17 gennaio 2025 17:04
Buongiorno in gruppo, è pronto per la Fiorentina: giocherà sabato al centro della difesa granata
28 febbraio 2024 17:17
Juric torna sulla sconfitta di Firenze: "Fiorentina ha segnato troppo facilmente. Leggerezza imperdonabile"
06 gennaio 2024 18:20
Kayode esulta dopo la vittoria: "Non c'è modo migliore per chiudere il 2023. Avanti così"
30 dicembre 2023 18:13
Vojvoda teme la Fiorentina: "Con loro è sempre tosta. Dobbiamo essere svegli fino alla fine"
27 dicembre 2023 19:09
Il fischietto di Fiorentina-Torino sarà La Penna. Ha arbitrato la vittoria dei Viola a Napoli in questa stagione
27 dicembre 2023 18:53
Italiano: "Abbiamo margini mostruosi. In passato a Firenze si è parlato troppo, parliamo meno ora"
28 agosto 2021 23:28
ACF: sono 12.592 gli spettatori al Franchi per Fiorentina-Torino
28 agosto 2021 22:56
PAGELLE VIOLA: FURIA NICO GONZALEZ, VLAHOVIC GOL D'AUTORE. OK PULGAR
28 agosto 2021 22:46
(VIDEO): l’arrivo del pullman della Fiorentina bloccato dai tifosi è da brividi
28 agosto 2021 19:46
FORM. UFFICIALE: TORNA CASTROVILLI TITOLARE, GIOCA QUARTA, FUORI TORREIRA
28 agosto 2021 19:38
Tuttosport dà 3 a Di Bello: "Esagera con il rosso a Milenkovic. Sotto gli occhi di Rizzoli non ne azzecca una"
30 gennaio 2021 12:03
La moviola della Gazzetta, Milenkovic graziato, giusti i due gol annullati. L'analisi
20 settembre 2020 11:58
Ds del Torino su Torreira: "Il mister ha stima di Rincon, il regista non è una priorità"
19 settembre 2020 18:15
Pradè a Sky: "L'entusiasmo della gente ce lo dobbiamo conquistare. Chiesa vale più di 70 milioni"
19 settembre 2020 18:04
Belotti a Sky: "Il nuovo allenatore punta sul possesso palla e sul gioco. Sono fiducioso"
19 settembre 2020 17:51
Pezzella a Sky: "Vogliamo continuare sulla strada del finale di stagione. Commisso può essere la nostra forza"
19 settembre 2020 17:31
Formazione ufficiale Fiorentina, fuori Pezzella gioca Ceccherini. Gli undici
19 settembre 2020 16:52
Giampaolo: "Fiorentina squadra forte e rodata. L'obiettivo del Torino è raggiungere il risultato tramite il gioco"
18 settembre 2020 17:01
Il siparietto tra Belotti e una tifosa viola: "Vieni alla Fiorentina?". La risposta
22 luglio 2020 13:06
Ola Aina: "Il gol dopo pochi minuti della Fiorentina ha complicato decisamente le cose"
20 luglio 2020 18:39
Pezzella: "Kouamè? Ha mostrato fin da subito la voglia che ha di giocare"
19 luglio 2020 23:41
Longo: "Non mi pare ci sia stato un fallo quando c’è stato il gol di Edera"
19 luglio 2020 22:42
Fiorentina-Torino 2-0, Lyanco sblocca la gara. Cutrone segna ancora
19 luglio 2020 21:29
Antognoni su Chiesa: "Speriamo di averlo con noi a lungo. Adesso deve dimostrare il suo valore"
19 luglio 2020 19:41
Terracciano a Dazn: "Sarà una partita dura: entrambe vogliamo raggiungere la matematica salvezza"
19 luglio 2020 19:30
La Fiorentina arriva al Franchi in vista della sfida con il Torino. VIDEO
19 luglio 2020 19:12
Graziani: "La Fiorentina programma il futuro con un nuovo allenatore. Stasera vedo un pari"
19 luglio 2020 17:59
Iachini: "La mentalità di Lecce è quella giusta. Toro squadra costruita per l'Europa League"
18 luglio 2020 15:17
Bigica: "Bravi a reggere l'urto del Franchi. Ora spero che Pioli chiami sempre questi ragazzi.."
06 aprile 2019 12:38
Amoruso: "Ieri i viola molto più pericolosi rispetto al Toro. Che partita ha visto Mazzarri?
01 aprile 2019 23:11
PAGELLE VIOLA: SIMEONE CROCE E DELIZIA, OK MILENKOVIC. GERSON E MIRALLAS...
31 marzo 2019 17:52
Probabile formazione, Mirallas per sostituire Chiesa. In mezzo Gerson. In difesa...
31 marzo 2019 09:22
Bati Day, l'evento avrà la diretta TV ed in chiaro. Palinsesto al via dalle 17,30..
26 marzo 2019 20:54
Amoruso: "Vittorio fu un presidente importante. Con lui vinsi due trofei. Oggi invece.."
25 marzo 2019 22:01
Nardella: "Tifosi viola mortificati dalla vicenda-Atzori. Non doveva accadere, erano le due squadre..
18 marzo 2019 23:21
Torino, Aina e Nkoulou saranno squalificati contro la Fiorentina. Brutta sconfitta col Bologna 2-3
16 marzo 2019 23:51
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