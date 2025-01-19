I cori della Curva Fiesole contro la squadra a fine partita: "Fuori le pa**e, rispettate la nostra maglia!"

La Fiesole alza la voce dopo il pareggio in casa contro il Torino: cori e fischi per scuotere la Fiorentina in crisi

Il pareggio della Fiorentina contro un Torino in 10 uomini ha acceso il malcontento dei tifosi, che si sono fatti sentire soprattutto nei minuti finali della gara. Fischi assordanti hanno accompagnato i cambi effettuati da mister Palladino: prima l’ingresso di Beltrán al posto di Gudmundsson al 76’, poi quello di Kouamé per Colpani al 90’. Al termine della partita, la Curva Fiesole ha rivolto cori incisivi alla squadra, nel tentativo di scuoterla in un momento delicato: “Tirate fuori le pa**e, rispettate la nostra maglia”, “Bisogna correre per vincere”. La voce dei tifosi viola si è alzata forte e chiara, con un messaggio diretto agli uomini di Palladino: “Meritiamo di più”.

I fischi della Fiesole per la sostituzione di Gudmundsson: non è piaciuta la scelta di Palladino

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