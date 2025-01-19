I fischi della Fiesole per la sostituzione di Gudmundsson: non è piaciuta la scelta di Palladino

Fischi e malumori al Franchi: la gestione di Gudmundsson non piace ai tifosi. Fa discutere il cambio al 76'

La Fiorentina ha incontrato difficoltà a imporre il proprio gioco, nonostante la superiorità numerica contro un Torino ridotto in dieci uomini, dopo l'espulsione di Dembele al 33'. La rete pareggio dei granata ha lasciato spazio a malumori, acuiti dalla scelta di Palladino al 76': la sostituzione di Albert Gudmundsson, ha scatenato le reazioni negative del pubblico, che ha accolto con fischi l'ingresso di Beltrán negli ultimi minuti della gara. Stessa cosa si è verificata alla sostituzione di Colpani al 90'.

I tifosi viola hanno manifestato chiaramente il loro disappunto, percependo la decisione come controproducente per un giocatore come Gudmundsson, che in un momento delicato della sua stagione necessita soprattutto di fiducia e continuità per ritrovare entusiasmo e incisività. La gestione dell'islandese, al centro delle critiche, riflette un clima di insoddisfazione verso alcune scelte tecniche, con i sostenitori sempre più impazienti di vedere una squadra capace di esprimere il suo potenziale.

Mandragora all’intervallo: “Non ci devono essere cali di tensione. Dobbiamo chiudere la partita”

https://www.labaroviola.com/mandragora-allintervallo-non-ci-devono-essere-cali-di-tensione-dobbiamo-chiudere-la-partita/285337/