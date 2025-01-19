Labaro Viola

Mandragora all'intervallo: "Non ci devono essere cali di tensione. Dobbiamo chiudere la partita"

Al termine della prima frazione di gioco la Fiorentina conduce per 1-0 sul Torino grazie alla rete di Moise Kean. Al rientro in campo, Rolando Mandragora ha così parlato ai microfoni di Dazn: "Non ci...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 gennaio 2025 13:35
Mandragora all'intervallo: "Non ci devono essere cali di tensione. Dobbiamo chiudere la partita" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 25.08.2024, Fiorentina-Venezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 25.08.2024, Fiorentina-Venezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina
Mandragora
Condividi

Al termine della prima frazione di gioco la Fiorentina conduce per 1-0 sul Torino grazie alla rete di Moise Kean. Al rientro in campo, Rolando Mandragora ha così parlato ai microfoni di Dazn: "Non ci deve essere nessun calo di tensione. Dobbiamo tenere il possesso come fatto nel primo tempo e cercare il raddoppio per chiudere la partita

PALLADINO: “OGGI MI ASPETTO UNA GRANDE RISPOSTA, DOBBIAMO DIFENDERE E ATTACCARE DA SQUADRA”

https://www.labaroviola.com/palladino-oggi-mi-aspetto-una-grande-risposta-dobbiamo-difendere-e-attaccare-da-squadra/285320/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok