Mandragora all'intervallo: "Non ci devono essere cali di tensione. Dobbiamo chiudere la partita"
Al termine della prima frazione di gioco la Fiorentina conduce per 1-0 sul Torino grazie alla rete di Moise Kean. Al rientro in campo, Rolando Mandragora ha così parlato ai microfoni di Dazn: "Non ci...
Al termine della prima frazione di gioco la Fiorentina conduce per 1-0 sul Torino grazie alla rete di Moise Kean. Al rientro in campo, Rolando Mandragora ha così parlato ai microfoni di Dazn: "Non ci deve essere nessun calo di tensione. Dobbiamo tenere il possesso come fatto nel primo tempo e cercare il raddoppio per chiudere la partita
PALLADINO: “OGGI MI ASPETTO UNA GRANDE RISPOSTA, DOBBIAMO DIFENDERE E ATTACCARE DA SQUADRA”
https://www.labaroviola.com/palladino-oggi-mi-aspetto-una-grande-risposta-dobbiamo-difendere-e-attaccare-da-squadra/285320/