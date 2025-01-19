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Palladino: "Oggi mi aspetto una grande risposta, dobbiamo difendere e attaccare da squadra"

Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita di Fiorentina-Torino, queste le parole del mister viola pochi attimi prima del fischio d'inizio"Abbiamo analizzato quello che non è a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 gennaio 2025 12:27
Palladino: "Oggi mi aspetto una grande risposta, dobbiamo difendere e attaccare da squadra" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 23.12.2024, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 23.12.2024, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita di Fiorentina-Torino, queste le parole del mister viola pochi attimi prima del fischio d'inizio

"Abbiamo analizzato quello che non è andato a Monza, abbiamo parlato e toccato tutti i tasti che si toccano dopo quelle partite, adesso serve una reazione davanti ai nostri tifosi. Michael è arrivato con grande energie e voglia e ci ha dato grande fisicità, quello che ci è mancato con Bove, ma qua dipende da tutta la squadra. Dobbiamo andare in campo e difendere e attaccare da squadra, mi aspetto una grande risposta"

LE PAROLE DI FERRARA

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