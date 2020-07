Ola Aina: “Il gol dopo pochi minuti della Fiorentina ha complicato decisamente le cose”

Ola Aina, esterno a tutto campo del Torino, ha commentato così ai canali ufficiali della squadra del capoluogo piemontese in merito alla sconfitta maturata contro la Fiorentina:

“La squadra ha tentato con tutte le forze a portare punti a casa, ma non ci siamo riusciti. Siamo passati subito in svantaggio e ciò ha complicato decisamente le cose, il raddoppio poi ha reso ancora più difficile raddrizzare la gara”.

“Noi – prosegue Ola Aina – dal canto nostro, non abbiamo mai smesso di giocare e abbiamo provato fino alla fine a riaprire la partita. In questi giorni stiamo lavorando duramente per giocare più alti e essere più presenti in area di rigore; purtroppo non è stato sufficiente”.