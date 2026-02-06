Baroni: “Dovremo essere al livello della veemenza e determinazione della Fiorentina”

Marco Baroni, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida tra Fiorentina e Torino, valida per la venticinquesima giornata di Serie A, sottolineando l’importanza e le difficoltà della partita: “La gara è importante e ci teniamo tanto, troveremo un avversario che giocherà una partita di veemenza e determinazione, dovremo essere a livello”.

Poi sugli infortunati ha detto: “Abbiamo ancora Ismajli fermo, gli altri stanno rientrando. Oggi abbiamo svolto una seduta, abbiamo fatto un buon lavoro tutelando chi ha giocato”. Lo riporta Toro.it