6 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:24

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Baroni: “Dovremo essere al livello della veemenza e determinazione della Fiorentina”

Foto: sito Torino

News

Baroni: “Dovremo essere al livello della veemenza e determinazione della Fiorentina”

Redazione

6 Febbraio · 15:27

Aggiornamento: 6 Febbraio 2026 · 15:27

TAG:

baroniFiorentina-TorinoTorino

Condividi:

di

Il tecnico fiorentino ha evidenziato l’importanza della sfida che attende i suoi contro la Fiorentina, prevista per domani sera al Franchi

Marco Baroni, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida tra Fiorentina e Torino, valida per la venticinquesima giornata di Serie A, sottolineando l’importanza e le difficoltà della partita: “La gara è importante e ci teniamo tanto, troveremo un avversario che giocherà una partita di veemenza e determinazione, dovremo essere a livello”.

Poi sugli infortunati ha detto: “Abbiamo ancora Ismajli fermo, gli altri stanno rientrando. Oggi abbiamo svolto una seduta, abbiamo fatto un buon lavoro tutelando chi ha giocato”. Lo riporta Toro.it

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio