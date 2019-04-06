Bigica: "Bravi a reggere l'urto del Franchi. Ora spero che Pioli chiami sempre questi ragazzi.."

Dopo la vittoria per 2-0 contro il Torino, dalla sala stampa del Franchi Emiliano Bigica ha parlato ai giornalisti. Ecco le sue parole: "Questi ragazzi non sono abituati a giocare in una cornice così...

Dopo la vittoria per 2-0 contro il Torino, dalla sala stampa del Franchi Emiliano Bigica ha parlato ai giornalisti. Ecco le sue parole: "Questi ragazzi non sono abituati a giocare in una cornice così calda, quindi immaginavo che all'inizio saremmo potuti essere un po' tesi. Il calcio di rigore ci ha aiutato a liberarci la situazione e nel secondo tempo abbiamo fatto tutto quello che chiedevo. Mi ha fatto un po' arrabbiare la palla persa nel finale, che avrebbe potuto rovinare una prestazione fatta nel modo giusto. Il Torino? Aveva defezioni importanti ma sono venuti a giocare a viso aperto. I miei ragazzi sono stati bravi a capire i momenti della gara, questa cosa mi gratifica dopo 9 mesi di lavoro perché vuol dire che stanno crescendo nel modo giusto. È inesperienza che matura giocare qua. Al ritorno dobbiamo dimenticarci di quanto fatto, ci aspetta una partita intensa nella quale il Torino vorrà metterci in difficoltà. Non abbiamo fatto ancora nulla. Tornare al Franchi da allenatore davanti a Batistuta?Sono stato a cena con Bati due giorni fa e mi aveva detto che sarebbe venuto. Mi ha fatto un certo effetto sentire il coro per lui perché l'ho sentito per tante partite, sono contento abbia portato bene ai miei ragazzi. Quando vinsi la Coppa da calciatore ricordo Firenze sveglia fino alle 4 del mattino: l'emozione di tornare è stata tantissima. La società? Ancora non ho sentito nessuno ma probabilmente per scaramanzia: non ci son problemi. I giocatori in prima squadra? Spero sempre che me li chiamino, perché vorrebbe dire che hanno fatto bene".

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