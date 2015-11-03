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Notizie Coppa Italia Primavera Fiorentina

La Fiorentina Primavera entra nella storia, vince la sua ottava Coppa Italia!

04 aprile 2024 23:21

Fiorentina e Torino in campo al Dallara per la finale della Coppa Italia Primavera

04 aprile 2024 20:40

Aquilani: "Ho visto mani volare alla fine. Vado a casa più orgoglioso di quando abbiamo vinto"

25 aprile 2023 23:45

Fiorentina Primavera vince 3-2 contro il Genoa. Il 25 aprile finale Coppa Italia a Salerno contro la Roma

06 aprile 2023 19:11

In porta al Torino gioca Gemello? Rincorse Vlahovic dopo aver subito il cucchiaio su rigore

10 gennaio 2022 14:20

Vince la Fiorentina! La primavera batte la Lazio e alza la Coppa Italia

28 aprile 2021 19:53

Commisso Jr debutta sul palcoscenico con la Coppa Italia Primavera: sposterà gli equilibri?

03 settembre 2020 11:28

Antognoni: "Dalle Mura, Dutu e Krastev sono tra i giovani più interessanti. Commisso meritava questo trofeo"

27 agosto 2020 22:25

Finale coppa Italia primavera il 26 agosto. La Fiorentina affronta l'Hellas

24 luglio 2020 13:35

Bigica: "Chi vince la semifinale? Direi 51% Juve e 49% noi. Raggiungere la finale sarebbe un grande regalo"

18 febbraio 2020 12:25

ACF, Primavera col Milan in Coppa Italia al Franchi il 29 gennaio. Il comunicato del club viola

21 gennaio 2020 20:11

Coppa Italia Primavera, viola in campo alle 14,30 contro il Genoa. Il programma degli ottavi

18 dicembre 2019 13:33

Lakti: "Coppa Italia vinta è un premio per società e tifosi. Presto esordiro' in A"

24 aprile 2019 22:15

Bigica: "Montella porterà entusiasmo. Eravamo compagni di squadra ad Empoli. Felice di riabbracciarlo.."

13 aprile 2019 22:52

Bigica: "Coppa dedicata alla città. Vlahovic un vero trascinatore. Il rigore? Mi sono voltato.."

13 aprile 2019 00:01

LIVE FIORENTINA-TORINO FINALE COPPA ITALIA PRIMAVERA

12 aprile 2019 19:49

Bigica: "Lo stadio Filadelfia con tanti tifosi lo abbiamo già visto. Sarà uno stimolo in più per noi…"

11 aprile 2019 12:44

Bigica: "Bravi a reggere l'urto del Franchi. Ora spero che Pioli chiami sempre questi ragazzi.."

06 aprile 2019 12:38

La Fiorentina primavera batte ancora l'Inter e va in finale di Coppa Italia. L'avversaria...

06 marzo 2019 18:06

Primavera. Domani alle 14,30 negli ottavi di Coppa Italia match con la Spal. Niente diretta streaming..

18 dicembre 2018 22:02

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