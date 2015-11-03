Notizie Coppa Italia Primavera Fiorentina

La Fiorentina Primavera entra nella storia, vince la sua ottava Coppa Italia!
04 aprile 2024 23:21
Fiorentina e Torino in campo al Dallara per la finale della Coppa Italia Primavera
04 aprile 2024 20:40
Aquilani: "Ho visto mani volare alla fine. Vado a casa più orgoglioso di quando abbiamo vinto"
25 aprile 2023 23:45
Fiorentina Primavera vince 3-2 contro il Genoa. Il 25 aprile finale Coppa Italia a Salerno contro la Roma
06 aprile 2023 19:11
In porta al Torino gioca Gemello? Rincorse Vlahovic dopo aver subito il cucchiaio su rigore
10 gennaio 2022 14:20
Vince la Fiorentina! La primavera batte la Lazio e alza la Coppa Italia
28 aprile 2021 19:53
Commisso Jr debutta sul palcoscenico con la Coppa Italia Primavera: sposterà gli equilibri?
03 settembre 2020 11:28
Antognoni: "Dalle Mura, Dutu e Krastev sono tra i giovani più interessanti. Commisso meritava questo trofeo"
27 agosto 2020 22:25
Finale coppa Italia primavera il 26 agosto. La Fiorentina affronta l'Hellas
24 luglio 2020 13:35
Bigica: "Chi vince la semifinale? Direi 51% Juve e 49% noi. Raggiungere la finale sarebbe un grande regalo"
18 febbraio 2020 12:25
ACF, Primavera col Milan in Coppa Italia al Franchi il 29 gennaio. Il comunicato del club viola
21 gennaio 2020 20:11
Coppa Italia Primavera, viola in campo alle 14,30 contro il Genoa. Il programma degli ottavi
18 dicembre 2019 13:33
Lakti: "Coppa Italia vinta è un premio per società e tifosi. Presto esordiro' in A"
24 aprile 2019 22:15
Bigica: "Montella porterà entusiasmo. Eravamo compagni di squadra ad Empoli. Felice di riabbracciarlo.."
13 aprile 2019 22:52
Bigica: "Coppa dedicata alla città. Vlahovic un vero trascinatore. Il rigore? Mi sono voltato.."
13 aprile 2019 00:01
LIVE FIORENTINA-TORINO FINALE COPPA ITALIA PRIMAVERA
12 aprile 2019 19:49
Bigica: "Lo stadio Filadelfia con tanti tifosi lo abbiamo già visto. Sarà uno stimolo in più per noi…"
11 aprile 2019 12:44
Bigica: "Bravi a reggere l'urto del Franchi. Ora spero che Pioli chiami sempre questi ragazzi.."
06 aprile 2019 12:38
La Fiorentina primavera batte ancora l'Inter e va in finale di Coppa Italia. L'avversaria...
06 marzo 2019 18:06
Primavera. Domani alle 14,30 negli ottavi di Coppa Italia match con la Spal. Niente diretta streaming..
18 dicembre 2018 22:02
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