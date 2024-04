Fiorentina e Torino in campo al Dallara per la finale della Coppa Italia Primavera

Fiorentina-Torino è l’ultimo atto della Coppa Italia Primavera, sesta finale consecutiva per i viola, che proprio contro i granata hanno vinto la prima di questo filotto sei edizioni or sono, con i gol dell’attuale numero 9 della Juventus Dusan Vlahovic. Al Dall’Ara di Bologna le squadre Under 19 allenate da Galloppa e Scurto cercano l’affermazione nazionale anche per il predominio nell’albo d’oro: 8 coppe per il Torino, 7 per la Fiorentina, che ne ha alzate cinque negli ultimi sei anni, perdendo solo l’ultima contro la Roma.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (4-2-3-1): Tognetti; Biagetti, Baroncelli, Romani, Fortini; Harder, Ievoli; Sene, Rubino, Caprini; Braschi. All. Galloppa

TORINO (4-3-3): Abati; Marchioro, Mendes, Dellavalle, Bianay; Ciammaglichella, Ruszel, Silva; Savva, Padula, Njie. All. Scurto

ARBITRO: Bordin

