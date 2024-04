Sono scomparsi quelli che dicevano che la squadra non seguisse più Italiano? Arrivate le risposte

Dopo la gara contro il Milan qualche grande esperto di calcio aveva detto che la squadra non seguisse più Vincenzo Italiano, ci avevano raccontato che il tecnico viola non curasse la fase difensiva, che la Fiorentina non sapesse difendere. Ecc ecc. Insomma, una serie di stupidaggini dette da chi, probabilmente, guarda le partite con il televisore spento oppure, peggio ancora, è schierato contro il tecnico per partito preso e dunque si rende protagonista, a cadenza regolare, di queste uscite a vuoto.

La Fiorentina vista contro l’Atalanta è stato uno spettacolo di gioco, intensità, voglia. Una partita da 3-0 e qualificazione chiusa. Purtroppo però in rosa non ci sono grandi finalizzatori e dunque purtroppo è ancora tutto aperto con una squadra forte come l’Atalanta che in casa sua farà una partita totalmente diversa rispetto a quella dell’andata. Anche perchè fare peggio sarebbe dura.

Ieri la Fiorentina ha concesso 2 tiri in porta in 90 minuti alla squadra allenata da Gasperini, a proposito di una squadra che non sa difendere. Ma se la Fiorentina non sapesse difendere, come mai Gasperini ha perso 2 partite su 2 contro la Fiorentina quest’anno e ieri faceva fatica ad arrivare in area di rigore? Altra domanda: Ma se la Fiorentina non sapesse difendere perchè ha praticamente gli stessi gol subiti di Milan, Roma, Lazio, Atalanta e Napoli? Con una rosa inferiore a questa squadre?

Domanda retoriche, di cui conosciamo benissimo la risposta ma ogni tanto tocca mettere i dati davanti alle opinioni ridicole. Ed a chi risponde che la Fiorentina è decima in classifica rispondiamo che la squadra si trova a meno 3 punti, con una partita in meno, dall’Europa League ma in questo discorso va fatta una grande premessa: se una squadra gioca ad aprile 3 competizioni perde punti in campionato. Fattuale. Non si può pensare di essere in semifinale di Coppa Italia, avanti in Conference League e poi essere anche quinti o sesti in serie A. Non è possibile. Non si può avere la moglie ubriaca e la botte piena. Senza coppe avremmo avuto 6/7 punti in più, se ci teniamo bassi. Considerando i pesantissimi infortuni avuti in Conference (Kayode e Nico fuori 1 mese e mezzo) e le tante partite in più giocate rispetto alle concorrenti.

Insomma, dritti fino a giugno. Con la consapevolezza di dover ascoltare, purtroppo molto spesso, critiche a Italiano che non hanno nè capo nè coda.

