Fiorentina Primavera vince 3-2 contro il Genoa. Il 25 aprile finale Coppa Italia a Salerno contro la Roma

Vince a Sesto Fiorentino la squadra dei ragazzi viola allenati da Alberto Aquilani che battono 3-2 i pari età del Genoa. A segno Amatucci, Kayode e Krastev con la Fiorentina che si è portata in vantaggio per 3 reti a zero. Il Genoa però non si è perso d’animo ed ha accorciato le distanze portando poi il risultato finale sul 3-2. La finale della Coppa Italia Primavera si giocherà il 25 Aprile allo stadio Arechi di Salerno con la squadra di Aquilani che incontrerà la Roma. La squadra giallorossa ha battuto ieri l’Inter per 1-0.

COMMISSO CHIAMA LA FIORENTINA A CREMONA