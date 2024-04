Nzola e Mandragora non convocati per il Sassuolo. Lombalgia per Rolando, l’attaccante ancora escluso

La Fiorentina tramite i propri profili social ha reso nota la lista dei convocati per la sfida che andrà in scena domani al Franchi contro il Sassuolo, assente a sorpresa Rolando Mandragora che ha accusato una lombalgia dopo una botta presa contro L’atalanta in coppa Italia, assente anche Nzola che è rientrato in gruppo nella giornata di Venerdì ma che di fatto resta ancora fuori dalla lista dei convocati viola. Tutti gli altri calciatori saranno a disposizione di mister Italiano che dovrà centellinare le forze in vista della semifinale di Conference League contro il Club Brugge in programma per Giovedì

