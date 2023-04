Antognoni: “Castrovilli gioca poco, mi aspettavo giocasse di più. Meglio incontrare l’Inter in finale”

Giancarlo Antognoni ha parlato da Coverciano dove hanno presentato un libro in onore di Enzo Bearzot, queste le parole della leggenda della Fiorentina registrate da Radio Bruno:

“Mandragora ha avuto due infortuni gravi che lo hanno frenato, Cabral mi sta stupendo, per molti non era adatto al calcio italiano ma i gol fatti dimostrano il contrario. Pensavo che Castrovilli giocasse di più, gioca poco. Capisco Italiano perché quando vinci le partite cambia poco le formazioni. Tra Inter e Juventus preferisco l’Inter in finale, si tratta di due squadre in difficoltà ma la Juventus avrebbe solo quell’obiettivo ed ha diversi giocatori fuori adesso. Per la Fiorentina non sarà facile migliorare da questo livello che ha raggiunto”

LAZIO E ROMA SOTTO INCHIESTA, ADESSO RISCHIANO GROSSO