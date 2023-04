Commisso chiama la squadra per ringraziarla e gli ricorda di restare con i piedi per terra

A fine partita il Presidente della Fiorentina Commisso ha voluto ringraziare la squadra per l’ennesima vittoria consecutiva. Ha parlato al telefono con Mister Italiano, Terracciano, Cabral, Quarta e Nico Gonzalez. Ha espresso tutta la sua soddisfazione per aver mantenuto la porta inviolata anche oggi ed ha invitato tutti a manetenere i piedi per terra e continuare così. Un grande ringraziamento va anche a tutti i tifosi che sono accorsi numerosissimi anche a Cremona per sostenere la squadra

