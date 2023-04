Italiano: “Abbiamo svoltato di testa grazie al campionato, parole di Cabral mi sono piaciute”

Ai microfoni di Canale 5 il mister della Fiorentina Vincenzo Italiano ha commentato la vittoria della sua Fiorentina. Queste le sue parole: “Ha sentito le parole di Cabral a fine partita? Mi sono piaciute le sue parole che sono già proiettate al prossimo round. Potevamo fare anche qualche gol in più ma penso che alla fine sia meritata la nostra vittoria. Difficoltà sono state superate? Abbiamo avuto un momento negativo in campionato, nelle coppe invece andavamo meglio. Messo a posto il rendimento in campionato i ragazzi hanno svoltato, si sono messi a posto di testa. Non bisogna mollare e abbassare la guardia, continuiamo su questa strada. Comportamento della società nei momenti difficili? La società ci è stata tanto vicino. Noi volevamo tornare a fare punti in campionato. Adesso lavoriamo anche con la mente più libera e questo è l’effetto delle vittorie. La società ci è stata vicina e non abbiamo mai creato disordine. Vogliamo continuare a sognare, perchè due mesi fa non ci aspettavamo niente di tutto ciò e invece adesso siamo venuti fuori. Resterà alla Fiorentina? Ho già risposto, non si può non essere concentrati sui prossimi due mesi tra Conference, Coppa Italia e campionato. Bisogna rimanere concentrati su questo, il resto conta poco”.

