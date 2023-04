La Fiorentina vince 2-0 e si aggiudica il primo round. La finale di Coppa Italia è più vicina

Al 5’ grande occasione per la Fiorentina prima sui piedi di Barak e poi su quelli di Ikone che fa un tiro cross. Al 7’ stacca di testa Martinez Quarta, palla a lato. Al 9’ grandissima parata di Terracciano sul tiro ad incrociare di Tsadjout. Al 14’ Gonzalez appoggia il pallone di petto, calcia di controbalzo Cabral, la palla finisce fuori. Al 20’ la Fiorentina passa in vantaggio, Biraghi crossa dentro, incornata vincente di Cabral ed 1-0 viola. Al 29’ Gonzalez si divora il gol del 2-0. Al 30’ Barak recupera palla e allarga per Biraghi che non trova la giusta coordinazione. Al 48’ botta dalla distanza di Quarta, Sarr spedisce in angolo.

Al 48’ botta dalla distanza di Quarta, Sarr spedisce in angolo. Al 48’ Mandragora mette il pallone in profondità per Ikone che va al tiro deviato da Vasquez. Al 50’ buona azione della Cremonese, Dessers va al tiro, Terracciano para senza troppi problemi. Al 60’ Terracciano chiude la porta in faccia a Bonaiuto. Al 72’ doppia occasione per la Fiorentina con Cabral, Aiwu salva ma con la mano. Rigore per i viola e espulsione per il giocatore della Cremonese. Al 75’ Gonzalez spiazza Sarr e firma il 2-0. All’88’ Terracciano cancella il tiro di Dessers. Cremonese-Fiorentina termina 0-2.

