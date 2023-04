Semplici: “Tifo Fiorentina e Firenze è casa mia. Domenica però voglio fargli un dispetto”

“Firenze è casa mia e la Fiorentina è la squadra per cui ho sempre tifato. Per me è sempre emozionante entrare al Franchi, in cui ho tanti amici sugli spalti. Però spero di poter farle un dispettuccio sabato, perché abbiamo bisogno di punti”.

Lo ha detto Leonardo Semplici, allenatore dello Spezia, in vista della trasferta nel capoluogo toscano dove ha allenato per tre anni la squadra primavera.

“La Fiorentina è la squadra più in forma del momento, reduce da nove vittorie di fila – ha sottolineato -. Ti vengono a prendere alti e qualcosa ti concedono in fatto di spazi. Sara’ molto difficile perché sono un gruppo che ha entusiasmo. Sono fiducioso faremo una buona prestazione perché vedo i ragazzi allenarsi bene in settimana”, dice Semplici, che dal suo arrivo ha colto quattro risultati utili in cinque partite

“Ancora oggi, dopo un mese dal mio arrivo, devo trovare alcuni giocatori che per adesso ho potuto sfruttare meno ed elevare la qualità. Ho avuto diversi allenamenti a disposizione per conoscere il gruppo e per adesso sono soddisfatto. Chiaro che c’è la volontà di tutti di migliorare ulteriormente e di prendere coscienza della propria forza”. Lo riporta Sport Mediaset

NARDELLA AVVISA