Nardella in vista del Lech Poznan: “Faremo in modo che tifosi violenti non entrino nel centro di Firenze”

Durante l’intervista a TgCom24, il sindaco Dario Nardella ha così parlato in vista della trasferta dei tifosi polacchi a Firenze per Fiorentina–LechPoznan, gara valida per i quarti di finale di Conference League: “Ne ho parlato con Piantedosi. Il ministro mi ha chiamato per dirmi che la partita col Poznan è sotto controllo, noi siamo in contatto diretto con la prefettura e questura per evitare che dei tifosi violenti possano entrare nel centro della città. La prefettura sta mappando, attraverso le strutture ricettive, le presenze dei tifosi polacchi in modo da avere un monitoraggio preciso. Il problema non è controllare lo stadio che è super controllato ma quando questi personaggi si muovono per la città”.