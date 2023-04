Igor festeggia le 100 presenze con la Fiorentina: “Sto vivendo un sogno. Felice di vestire la maglia viola”

Serata da incorniciare per Igor. Con la vittoria della Fiorentina per 2-0 allo Zini contro la Cremonese, il difensore brasiliano ha raggiunto anche la presenza numero 100 con la maglia viola. Un traguardo che Igor ha voluto festeggiare sui social: “Non ci sarebbe modo migliore per completare 100 partite con quella maglia. Voglio ringraziare Dio per avermi permesso di fare ciò che amo e anche per la fiducia che la Fiorentina e i miei compagni mi danno. Molto felice e soddisfatto di far parte di questa squadra. Vivendo un sogno! Prima metà della battaglia conclusa, congratulazioni a tutti!!“. Queste le parole di Igor, scritte sul suo account ufficiale Instagram.